Малый ракетный корабль «Ставрополь» спустили на воду в Татарстане
В Татарстане произошел торжественный спуск на воду малого ракетного корабля «Ставрополь». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Военный корабль построили на Зеленодольском заводе имени Горького. «Ставрополь» относится к российским многоцелевым ракетно-артиллерийским кораблям малого водоизмещения ближней морской зоны.
Корабль передали на баланс Военно-морского флота. Его будут использовать для охраны и защиты экономической зоны России.
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