Малый ракетный корабль «Ставрополь» спустили на воду в Татарстане

В Татарстане произошел торжественный спуск на воду малого ракетного корабля «Ставрополь». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Военный корабль построили на Зеленодольском заводе имени Горького. «Ставрополь» относится к российским многоцелевым ракетно-артиллерийским кораблям малого водоизмещения ближней морской зоны.

Корабль передали на баланс Военно-морского флота. Его будут использовать для охраны и защиты экономической зоны России.

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