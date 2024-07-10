Малый концертный зал появится в тульском драмтеатре после реконструкции

Реконструкцию планируют провести в Тульском академическом театре драмы, на эти цели выделили более трех миллиардов рублей. Благодаря этому в учреждении появится малый концертный зал, сообщил сайт «ТСН 24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства

Также в ходе реконструкции планируется обновить механику сцены, модернизировать зрительный зал, фойе, буфет и установить современную систему безопасности и кондиционирования. Проектные работы должны завершиться в конце года.

Отмечается, что после этого театр подаст заявку на федеральное финансирование.