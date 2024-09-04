Life запустил проект «Есть нюанс», который ответит на неудобные вопросы подростков

Редакция Life запустила проект «Есть нюанс» для просвещения подростков в разных сферах жизни, в том числе в области сексуального образования. Об этом сообщили на сайте издания.

Проект также ориентирован и на родителей подрастающего поколения, чтобы они могли без стеснения обсуждать с детьми разные вопросы. Эксперты Life расскажут о взаимоотношениях со сверстниками, панических атаках, лишнем весе, про физиологию взросления.

Отмечается, что проект «Есть нюанс» создан при поддержке Института развития интернета.