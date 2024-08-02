Life: плохие мысли о себе и других людях портят ауру

Нарушение ауры может привести к упадку сил, хроническим заболеваниям, депрессии и апатии. Какие действия портят энергетическую оболочку, обеспечивающую целостность организма, рассказал Life .

По словам психолога Дарьи Мэджик, негативное влияние оказывают плохие мысли о себе и других. Критика вызывает излучение отрицательных вибраций, из-за чего сбивается внутренний баланс.

Кроме того, на энергетическом уровне отражаются и вредные привычки. Так, отсутствие работы над алкогольной и никотиновой зависимостями портит ауру.