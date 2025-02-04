«Купибилет»: 32% россиян стараются избегать путешествий с семьей

Некоторые россияне намеренно избегают семейных путешествий, чтобы сохранить хорошие отношения с близкими, ведь такие поездки часто превращаются в стрессовые испытания. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты исследования сервиса «Купибилет».
Так, 38% участников опроса заявили, что любят путешествовать с родителями, детьми или партнером, тогда как 32% стараются избегать совместных поездок с семьей. Еще 20% вообще предпочитают отдыхать в одиночку.
Говоря о причинах конфликтов в поездке, 43% указали на расхождения в планах на маршрут и досуг, 22% — стресс и усталость, 14% — разногласия в выборе блюд, 12% — проблемы в финансовых вопросах.
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