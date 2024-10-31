Критик Альперина назвала игру актеров в фильме «Александр Третий» достоинством фильма

В пятницу, 1 ноября, на телеэкраны выходит новый документально-игровой фильм «Александр Третий». О достоинствах картины «Известиям» рассказала кинообозреватель и телевизионный обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.
По ее словам, фильм вышел очень удачным. Он сочетает в себе интересное и живое излодение событий истоии России. Кроме того, невероятно точно для картины подобрали актера, Михаила Горевого, которому досталась роль рассказчика.
По мнению Альпериной, от него невозможно было оторвать глаз, и зритель готов слушать все, что расскажет артист: от истории костюмов до важных фактов. Кроме того, фильм очень оживила игра актеров.
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