Критик Альперина назвала игру актеров в фильме «Александр Третий» достоинством фильма

В пятницу, 1 ноября, на телеэкраны выходит новый документально-игровой фильм «Александр Третий». О достоинствах картины «Известиям» рассказала кинообозреватель и телевизионный обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.

По ее словам, фильм вышел очень удачным. Он сочетает в себе интересное и живое излодение событий истоии России. Кроме того, невероятно точно для картины подобрали актера, Михаила Горевого, которому досталась роль рассказчика.

По мнению Альпериной, от него невозможно было оторвать глаз, и зритель готов слушать все, что расскажет артист: от истории костюмов до важных фактов. Кроме того, фильм очень оживила игра актеров.