Kp.ru: в Иркутске «фазанкой» называют профессиональные технические училища

Сайт kp.ru составил словарь необычных слов из разных городов России. Так, в Иркутске «фазанкой» называют профессиональные технические училища.

Такое слово унаследовано от школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), работавших при крупных завода с 1940-х годов. Помимо Иркутска, его также можно услышать в Забайкалье, Сибири и на Дальнем Востоке.

В Краснодарском крае, например, на рынках продают не баклажаны, а синенькие. Также на юге России буряк — это свекла, жерделя — маленькие абрикосы, юшка — бульон.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте