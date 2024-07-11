Kp.ru: в Иркутске «фазанкой» называют профессиональные технические училища

Сайт kp.ru составил словарь необычных слов из разных городов России. Так, в Иркутске «фазанкой» называют профессиональные технические училища.

Такое слово унаследовано от школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), работавших при крупных завода с 1940-х годов. Помимо Иркутска, его также можно услышать в Забайкалье, Сибири и на Дальнем Востоке.

В Краснодарском крае, например, на рынках продают не баклажаны, а синенькие. Также на юге России буряк — это свекла, жерделя — маленькие абрикосы, юшка — бульон.