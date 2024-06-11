KP.RU: любимым мультиком россиян стал «Ну, погоди!»

Почти половина россиян назвала самым любимым мультиком «Ну, погоди!», за него проголосовали 41% респондентов. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Второе место досталось мультфильму «Жил-был пес», за который отдали свои голоса 16% опрошенных. Бронза отошла веселой троице из «Простоквашино», их выбрали 12% респондентов.

Замыкают пятерку лидеров «Бременские музыканты» и «Летучий корабль». Они получили по 8% и 7% соответственно.

Отмечается, что в опросе приняли участие 11 тысяч россиян.

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