KP.RU: 9% россиян купили первый телефон ребенку в дошкольном возрасте

Гаджеты могут негативно отразиться на развитии дошкольников, считают ученые. Однако 9% опрошенных россиян заявили, что купили первый телефон ребенку в три-пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU .

Еще 54% респондентов приобрели устройства, когда дети пошли в школу — в шесть-восемь лет. Еще позже, в 10-12 лет, подарили гаджеты 20% участников.

Дождались подросткового возраста 9% опрошенных. А вот у 8% россиян дети сами купили смартфоны, когда начали зарабатывать.