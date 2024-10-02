KP.RU: 9% россиян купили первый телефон ребенку в дошкольном возрасте

Гаджеты могут негативно отразиться на развитии дошкольников, считают ученые. Однако 9% опрошенных россиян заявили, что купили первый телефон ребенку в три-пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.
Еще 54% респондентов приобрели устройства, когда дети пошли в школу — в шесть-восемь лет. Еще позже, в 10-12 лет, подарили гаджеты 20% участников.
Дождались подросткового возраста 9% опрошенных. А вот у 8% россиян дети сами купили смартфоны, когда начали зарабатывать.
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