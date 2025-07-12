Автоинспекторы в Подольске напомнили детям правила дорожного движения

Сотрудники госавтоинспекции Подольска организовали профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения для 20 воспитанников школьного лагеря образовательного учреждения «Бородино», расположенного в коттеджном поселке «Каскад Парк». Юным участникам встречи рассказали о дорожных знаках и научили, как правильно вести себя на проезжей части.

Программа включала теоретические занятия и практические упражнения. Все это позволило ребятам отработать полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Особое внимание инструкторы уделили формированию у детей ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения. В знак благодарности за проведенное занятие школьники вручили автоинспекторам самодельные открытки.

В городском округе Подольск будут и дальше продолжаться встречи, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.