Юнармейцы из Подольска поучаствовали в межрегиональных патриотических сборах

Юнармейцы из Подольска достойно представили свой округ на VI межрегиональных военно-патриотических сборах в Шаховской. Всего в мероприятии приняли участие более 900 воспитанников из разных регионов России в возрасте 14-17 лет.

Участники попробовали свои силы в огневой подготовке с освоением безопасного обращения с оружием, стрельбе из винтовки и пистолета, метании ножей. Также в программе соревнований — водные дисциплины с отработкой навыков переправ через преграды, спасение утопающих и изучение правил поведения на воде, основы выживания с обучением обустройства лагеря в лесу, разведение костра, приготовление пищи в полевых условиях и ориентирование без карт.

Во время теоретической подготовки изучали военный устав, основы медицинской помощи. Ежедневно ребята участвовали в мастер-классах и общались с ветеранами, участниками и волонтерами специальной военной операции.