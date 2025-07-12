Глава Подольска проверил реконструкцию дороги до базы отдыха «Мечта»

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно‑транспортного комплекса на 2024–2027 годы» при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.

Специалисты заасфальтировали проезжую часть, установили четыре новых остановочных павильона. Завершают устройство тротуаров, монтаж освещения и ограждений, благоустраивают прилегающую территорию. Затем они нанесут разметку, а до 20 июля дорога будет полностью готова.

Интенсивность движения здесь составляет более пяти тысяч единиц в сутки. В ближайшее время комиссия обсудит вопрос по обеспечению безопасности на трассе и установлению оптимального скоростного режима.