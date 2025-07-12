Бойцы ОМОН «Русич» вернулись из зоны проведения спецоперации в Подольск

Более 20 бойцов ОМОН «Русич» вернулись в Подольск из зоны проведения специальной военной операции. В поселке Ерино их встретили сослуживцы, ветераны службы, родные и близкие, а руководство Главного управления Росгвардии по Московской области устроило официальный торжественный прием героев.

На протяжении трех месяцев омоновцы защищали границы страны. За добросовестную службу и успешное выполнение задач повышенной сложности отличившимся росгвардейцам вручили награды. Главный подарок ждал бойца с позывным Поэт, так как во время службы у него родилась дочка.

Теперь сотрудникам Росгвардии предстоит восстановить силы, после чего они снова приступят к исполнению служебных обязанностей.

В своей служебной деятельности сотрудники ОМОН «Русич» оказывают силовую поддержку взаимодействующим правоохранительным ведомствам, обеспечивают охрану правопорядка и безопасность граждан.