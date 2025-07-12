Ждем модели украинских карателей? На маркетплейсах заметили миниатюры эсэсовцев

Детализированные миниатюры эсэсовцев выставили на продажу на маркетплейсах. На фото можно разглядеть нацистские регалии и атрибутику, публичная демонстрация которой запрещена в России.

Продавцы не стали блюрить символику даже на карточках товара. В описании к конструктору они сообщили, что модели сделаны с исторической достоверностью.

Ранее в России забили тревогу из-за роста популярности у детей игрушек-монстриков лабубу. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева призвала проверить, не нанесут ли зубастики вред детской психике.

Она добавила, что запретить игрушки следует лишь в том случае, если специалисты признают их опасными. По мнению депутата, провести проверку могут Роспотребнадзор и Рособрнадзор.

Кроме лабубу дети стали интересоваться игрушками с человеческими зубами. Уродливые брелоки свободно продаются как в детских магазинах, так и на маркетплейсах.