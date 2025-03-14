Kp.ru: 84% россиян своевременно оплачивают счета за коммунальные услуги

По данным исследования, 84% опрошенных сообщили, что никогда не задерживают оплату коммуналки и всегда стараются рассчитаться вовремя. Люди привыкли платить сразу, чтобы потом не испытывать беспокойства. Многие участники опроса сказали, что хотят оставаться честными перед собой и не накапливать долги. Они уверены, что лучше рассчитываться с поставщиками услуг сразу.

Еще 14% респондентов иногда пропускают оплату. Причинами становятся задержка зарплаты или непредвиденные расходы. Но при первой же возможности стараются погасить долг. Эти участники исследования тоже не любят копить задолженность.

А вот 4% признались, что редко платят за коммуналку из-за других трат. Долги у них копятся по несколько месяцев, а выплаты происходят, когда появляется возможность. Иногда деньги вычитают по суду.