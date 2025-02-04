Комитет по туризму Петербурга сообщил о реализации проекта «Серебряное ожерелье»

Комитет по туризму Санкт-Петербурга рассказал о планах на текущий год, пообещав насыщенную программу мероприятий для местных жителей и туристов. Об этом сообщил Peterburg2 .

В ближайшее время петербуржцев ждут гуляния и масштабные празднования Масленицы. Кроме того, запланированы Фестиваль ледоколов, Фестиваль цветов и Фестиваль духовых оркестров.

Представители объединения также указали на развитие сотрудничества с другими регионами в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Программа объединяет исторические города Северо-Запада, обладающие уникальными памятниками истории и культуры, многие из которых входят во Всемирное наследие ЮНЕСКО.