Комитет по туризму Петербурга сообщил о реализации проекта «Серебряное ожерелье»

Комитет по туризму Санкт-Петербурга рассказал о планах на текущий год, пообещав насыщенную программу мероприятий для местных жителей и туристов. Об этом сообщил Peterburg2.
В ближайшее время петербуржцев ждут гуляния и масштабные празднования Масленицы. Кроме того, запланированы Фестиваль ледоколов, Фестиваль цветов и Фестиваль духовых оркестров.
Представители объединения также указали на развитие сотрудничества с другими регионами в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Программа объединяет исторические города Северо-Запада, обладающие уникальными памятниками истории и культуры, многие из которых входят во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
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