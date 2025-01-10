Команда RT получила премию правительства за отстаивание интересов России

Премьер-министр Михаил Мишустин наградил команду RT премией правительства за отстаивание интересов страны в информационной борьбе, за качественную работу в поддержку СВО и популяризацию службы по контракту.
Премии правительства вручили директору дирекции креативных разработок Борису Горлову, режиссеру дирекции креативных разработок Геннадию Навныко, режиссеру дирекции креативных разработок Вадиму Маслову, телеоператору-постановщику отдела операторов тележурналистского комплекса службы главного оператора дирекции главного режиссера Илье Грачеву и руководителю отдела продюсеров дирекции креативных разработок Марии Тумар.
Ролики, созданные RT, набирают миллионы просмотров в соцсетях разных стран.
Средняя сумма автокредитов в России упала на 12%
Искусствовед из Химок стала стипендиатом губернатора Подмосковья
Врачи НИКИ детства рассказали об опасности метапневмовируса
Акция по экологичной переработке новогодних елок пройдет в Химках
Новогодний троллейбус перевез более 5 тысяч пассажиров в праздники в Химках
Режим ЧС объявили в Тамбовской области после атаки БПЛА на жилые дома
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте