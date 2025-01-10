Команда RT получила премию правительства за отстаивание интересов России

Премьер-министр Михаил Мишустин наградил команду RT премией правительства за отстаивание интересов страны в информационной борьбе, за качественную работу в поддержку СВО и популяризацию службы по контракту.

Премии правительства вручили директору дирекции креативных разработок Борису Горлову, режиссеру дирекции креативных разработок Геннадию Навныко, режиссеру дирекции креативных разработок Вадиму Маслову, телеоператору-постановщику отдела операторов тележурналистского комплекса службы главного оператора дирекции главного режиссера Илье Грачеву и руководителю отдела продюсеров дирекции креативных разработок Марии Тумар.

Ролики, созданные RT, набирают миллионы просмотров в соцсетях разных стран.

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