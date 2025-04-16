Кинолог Голубев сообщил, что бьюти-процедуры для собак могут быть опасны

В России растет индустрия красоты для домашних животных. Владельцы собак все чаще прибегают к услугам по уходу за питомцами, таким как окрашивание когтей (лапикюр), татуировки и пирсинг. Однако президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул в интервью РИАМО , что животным необходим качественный уход, а не модные процедуры.

Собакам требуется регулярный уход за кожей и шерстью. Процедура «экспресс-линька» помогает избавиться от лишней шерсти, но ее следует доверять только профессионалам, чтобы не навредить здоровым волоскам. Эта процедура может вызвать стресс у тревожных питомцев, написал «Петербургский дневник».

Обработка когтей у собак необходима, чтобы избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом. Лапикюр может помочь ухаживать за подушечками лап и удалять лишнюю шерсть. Но окрашивание когтей лучше не делать, так как это может вызвать у собаки стресс.

Небольшое количество серы в ушах собак — это нормально. Важно следить за чистотой ушей, чтобы предотвратить воспалительные процессы. Пирсинг ушей не рекомендуется.