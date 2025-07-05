Россиян предупредили о росте цен на отдых за границей в июле

АТОР: цены на отдых за границей могут подняться на 10-15% в июле

Стоимость отдыха за рубежом для российских туристов может вырасти на 10-15% уже в июле. Такой скачок объясняется увеличением спроса в летний сезон. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью ТАСС .

Представительница отрасли отметила, что в целом в этом году стоимость отдыха немного снизилась из-за укрепления рубля. Сейчас курс колеблется около 78 рублей за доллар, хотя раньше был выше 100.

«Конечно, есть и издержки в связи со сложностями с платежами между нашими и иностранными юридическими лицами, но они были и в прошлом году», — добавила Ломидзе.

Ранее в АТОР рассказали, какие регионы российские туристы выбирают для отдыха внутри страны и во сколько обойдется такой отпуск.