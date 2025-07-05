Мотоциклист погиб при ДТП с легковушкой на севере-востоке Москвы

На месте уже работают сотрудники полиции. Также прибыла бригада скорой помощи. Тело байкера лежит на тротуаре, накрытое черным пакетом. Рядом с ним валяется шлем. У автомобиля поврежден багажник.
Ранее в Казани Porsche столкнулся с другой машиной на перекрестке. В результате ДТП иномарка изменила траекторию движения и на скорости врезалась в остановку общественного транспорта около Лядского сада.
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