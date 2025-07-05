Сегодня 22:26 Мотоциклист погиб при ДТП с легковушкой на севере-востоке Москвы Источник 360.ru: в Москве погибшему в ДТП с иномаркой байкеру оторвало ногу 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Мотоциклист погиб в результате столкновения с легковым автомобилем на северо-востоке Москвы. В распоряжении 360.ru оказались фотографии с места происшествия, предоставленные источником.

Авария произошла вечером в районе дома № 26 по улице Осташковская. Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Kia. Байкер вылетел из седла и погиб. «Водителю мотоцикла оторвало ногу», — уточнил источник. На месте уже работают сотрудники полиции. Также прибыла бригада скорой помощи. Тело байкера лежит на тротуаре, накрытое черным пакетом. Рядом с ним валяется шлем. У автомобиля поврежден багажник.

Ранее в Казани Porsche столкнулся с другой машиной на перекрестке. В результате ДТП иномарка изменила траекторию движения и на скорости врезалась в остановку общественного транспорта около Лядского сада.