Киберэксперт Масалович призвал проявлять осторожность при звонках с неизвестных номеров

Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в интервью RT поделился советами, как противостоять телефонным мошенникам.

По его мнению, следует проявлять осторожность при звонках с неизвестных номеров, предполагая возможный обман.

Схема аферистов включает два этапа: вызвать доверие и затем обмануть свою жертву. Чтобы избежать потери личных данных, Масалович рекомендует заранее оформить заявления на «Госуслугах» и в банке, подтверждающие необходимость личного присутствия при сделках, написал сайт kp.ru.

Кроме того, специалист советует запретить беспарольный вход в систему и настроить блокировку звонков с незнакомых номеров. Также он рекомендует договориться о кодовой фразе с близкими, знакомыми и, если возможно, с коллегами.