Фейк: в Подмосковье произошла вспышка оспы обезьян

В Сети появились публикации, которые утверждают о возможной вспышке оспы обезьян в Московской области. По их информации, в стационар отправили пять пациентов с подозрением на данное заболевание, но эти слухи — ложные.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что в Подмосковье госпитализировали троих мужчин и двух девушек в возрасте от 21 до 35 лет, которые контактировали с возможным источником инфекции 12 октября.

Все они, предварительно, айтишники и жили в одной квартире, среди пациентов есть гражданка Белоруссии.

Правда

На самом деле подтвержденного диагноза «обезьянья оспа» нет. Речь идет о профилактических мероприятиях для пациентов.

В Минздраве региона отмечали, что проводят противоэпидемические мероприятия. В их рамках с профилактической целью в стационар направили пять человек, контактировавших с, предположительно, инфицированным оспой обезьян.

Состояние пациентов оценили как удовлетворительное, клинических проявлений заболевания нет.

Роспотребнадзор Московской области отмечал, что ситуация находится на контроле. Эпидемиологическое расследование продолжается.

«В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — подчеркнули в ведомстве.

При этом оснований говорить об эпидемической вспышке нет. В публикациях речь шла о подозрении и о людях, контактировавших с возможным заболевшим, а не о пяти лабораторно подтвержденных больных.

Таким образом, информация о возможной вспышке оспы обезьян, в связи с помещением в стационар пяти пациентов с подозрением на данное заболевание, недостоверна.

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