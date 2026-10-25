Антициклон уходит. Какая погода будет в Московской области с 26 октября по 1 ноября

Последняя неделя октября в Москве и Подмосковье обещает быть солнечной и сухой, однако уже к выходным погода начнет стремительно меняться. Когда ждать первых заморозков и стоит ли автомобилистам поторопиться с заменой резины — в материале 360.ru.

Влияние антициклона продолжится По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, всю рабочую неделю погоду в Московской области будет определять влияние западной периферии антициклона, который держится в регионе уже несколько недель. «Погода в эти дни ожидается достаточно солнечная и без осадков. Максимальные температурные показатели в разгар дня составят до +9…+13 градусов», — рассказал собеседник 360.ru. К пятнице, 30 октября, местами по области столбики термометра опустятся до +7…+9 градусов в дневное время.

В ночные часы минимальное значение температуры по области будет в пределах от +1 до +6 градусов. Осадков по ночам не ожидается. Александр Ильин

Ветер на протяжении всей недели будет дуть с юго-востока со скоростью около 3–8 метров в секунду. Прогноз по атмосферному давлению Атмосферное давление в период с 26 октября по 1 ноября в Московском регионе существенно меняться не будет. Небольшой рост может быть только в середине недели. «В понедельник в Москве — около 757 миллиметров ртутного столба, в среду — 761. Затем атмосферное давление снова начнет снова понижаться: в пятницу — 755 миллиметров, в субботу и воскресенье еще ниже — 750 миллиметров», — указал синоптик.

Фото: РИА «Новости»

Выходные: облачность и осадки На выходных погода начнет ощутимо меняться. В субботу, 31 октября, небо затянет облаками, местами пройдут моросящие дожди. Температура пока сохранится в пределах +7…+12 градусов, но небольшое похолодание все-таки намечается.

В воскресенье такие температуры нас уже не ждут. Максимум, чего можно ждать в дневные часы, это +6...+7 градусов.

В ночные часы благодаря плотной облачности сильно не похолодает — до +2...+5 градусов. Какая погода будет в Московской области в начале ноября С началом ноября в регион придут заморозки: похолодает до -2 градусов. «К концу первой декады месяца в ночные часы местами температура опустится и до -2…-6 градусов», — предупредил Ильин.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru