Антициклон уходит. Какая погода будет в Московской области с 26 октября по 1 ноября
Последняя неделя октября в Москве и Подмосковье обещает быть солнечной и сухой, однако уже к выходным погода начнет стремительно меняться. Когда ждать первых заморозков и стоит ли автомобилистам поторопиться с заменой резины — в материале 360.ru.
Влияние антициклона продолжится
По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, всю рабочую неделю погоду в Московской области будет определять влияние западной периферии антициклона, который держится в регионе уже несколько недель.
«Погода в эти дни ожидается достаточно солнечная и без осадков. Максимальные температурные показатели в разгар дня составят до +9…+13 градусов», — рассказал собеседник 360.ru.
К пятнице, 30 октября, местами по области столбики термометра опустятся до +7…+9 градусов в дневное время.
В ночные часы минимальное значение температуры по области будет в пределах от +1 до +6 градусов. Осадков по ночам не ожидается.
Александр Ильин
Ветер на протяжении всей недели будет дуть с юго-востока со скоростью около 3–8 метров в секунду.
Прогноз по атмосферному давлению
Атмосферное давление в период с 26 октября по 1 ноября в Московском регионе существенно меняться не будет. Небольшой рост может быть только в середине недели.
«В понедельник в Москве — около 757 миллиметров ртутного столба, в среду — 761. Затем атмосферное давление снова начнет снова понижаться: в пятницу — 755 миллиметров, в субботу и воскресенье еще ниже — 750 миллиметров», — указал синоптик.
Выходные: облачность и осадки
На выходных погода начнет ощутимо меняться. В субботу, 31 октября, небо затянет облаками, местами пройдут моросящие дожди.
Температура пока сохранится в пределах +7…+12 градусов, но небольшое похолодание все-таки намечается.
В воскресенье такие температуры нас уже не ждут. Максимум, чего можно ждать в дневные часы, это +6...+7 градусов.
В ночные часы благодаря плотной облачности сильно не похолодает — до +2...+5 градусов.
Какая погода будет в Московской области в начале ноября
С началом ноября в регион придут заморозки: похолодает до -2 градусов.
«К концу первой декады месяца в ночные часы местами температура опустится и до -2…-6 градусов», — предупредил Ильин.
Примерно в этот же период москвичей ждет первый снег. По словам собеседника 360.ru, он будет выпадать практически каждый день до конца всей первой декады, начиная с 3 ноября.
К 10 ноября в регионе обещает образоваться снежный покров, однако он может быть временным. Тем не менее автомобилистам стоит начать готовиться к переменам в погоде уже в ближайшее время.
«Следующие выходные надо максимально использовать для того, чтобы поменять летнюю резину на зимнюю», — призвал синоптик.