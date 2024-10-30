Кадровый эксперт Варакин: безработица среди молодежи сокращается из-за возможности совмещать учебу с работой

Уже несколько месяцев уровень безработицы в России удерживает рекордно низкие показатели — 2,4%. Однако это число состоит в основном из тех людей, кто, в принципе, не собирается искать работу. Такое мнение высказал кадровый эксперт Илья Варакин в разговоре со «Свободной Прессой» .

Речь идет об асоциальных слоя общества, не имеющие трудовых амбиций, людях с пассивным доходом, а также о гражданах с ограниченными возможностями здоровья, отметил специалист.

При этом за прошедший год безработица среди молодежи снизилась почти на три значения, достигнув 9%. Это связано с тем, что сейчас молодое поколение активно пользуется возможностью совмещать учебу с работой по специальности. Работодатели стали больше ценить это стремление, хотя еще несколько лет назад относились скептически, добавил Варакин.