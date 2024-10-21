Ювелир Лихачев: родирование вернет блеск украшениям из серебра и защитит их от повреждений

Серебро — самый требовательный металл для ювелирных украшений. Со временем такое изделие может изменить цвет и окислиться, рассказал специалист по диагностике и оценке драгоценных камней Александр Лихачев в беседе с «Газетой.Ru» .

Избежать этого поможет покрытие родием. Процедуру родирования используют также и для белого золота. Она возвращает кольцам, цепочкам и браслетам первоначальный блеск, а также защищает их от механических повреждений, отметил ювелир.