Медведев: планы Трампа по Украине станут понятны в начале 2025 года

Планы администрации избранного президентом США Дональда Трампа в отношении Украины станут понятны в начале 2025 года. Такое заявление делал зампред Совбеза РоссииДмитрий Медведев.

«Что будет конкретно делать новая администрация, мы пока не знаем. Очевидно, что в начале года это станет для всех понятным», — процитировало его РИА «Новости».

По мнению Медведева, если США примут решение заняться урегулированием конфликта на Украине, у них есть шанс на успех, поскольку киевский режим полностью зависит от поставок с Запада, в том числе из Соединенных Штатов.

Политик также добавил, что заявления Трампа о том, что он может разрешить конфликт на Украине «за 24 часа», были предвыборными лозунгами.

«О возможности урегулировать такой сложнейший кризис за один день я умолчу», — сказал он.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина готова к переговорам. Но страна будет требовать «справедливые условия, юридическую базу и принуждение России».