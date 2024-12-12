Нормативы ГТО по плаванию сдали 93 лицеиста в Лобне

В бассейне «Южный» прошел «День пловца» для учеников лицея. Школьники продемонстрировали отличные результаты на дистанции 50 метров.

В оздоровительно-спортивном комплексе на Силикатной состоялось традиционное спортивное мероприятие. Участие приняли ученики с пятого по одиннадцатый класс. Девяносто три школьника успешно выполнили нормативы на 50-метровой дистанции.

Лучшее время среди девушек показала Ева Александрова — 31 секунда и 73 сотых. Среди юношей лидером стал Арсений Скатаров, его результат — 32 секунды и 65 сотых.

Соревнования прошли в атмосфере дружбы и взаимной поддержки, что помогло многим участникам показать высокие результаты. «День пловца» после перерыва стал снова регулярным праздником. В округе уделяют большое внимание развитию спорта, а к концу две тысячи двадцать пятого года здесь планируют открыть новый спортивный комплекс с бассейном.