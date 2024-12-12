Подмосковный школьник стал призером естественнонаучной олимпиады в Румынии

Сборная России выиграла три золотые и две серебряные медали на международной естественнонаучной олимпиаде в Румынии. Среди участников был ученик девятого класс подмосковного Физтех-лицея Тимофей Миронюк.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, олимпиада прошла со 2 по 12 декабря. В ней участвовали школьники до 15 лет. Мероприятие проводят ежегодно с 2004-го года.
Тимофей Миронюк стал призером олимпиады, которая включила в себя тестовые, теоретические и экспериментальные задания по физике, химии и биологии. Он получил серебро.
В этом году школьник также стал победителем всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
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