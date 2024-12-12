Командование ВСУ настраивало солдат выбирать суицид вместо плена

Командование ВСУ подвергает солдат психологической обработке и настраивает их не сдаваться в плен, даже если на кону стоит жизнь. Об этом заявил украинский военнопленный Иван Сова, сообщил ТАСС .

Командование настаивало, что боевикам при риске попасть в плен следует убить как можно больше военнослужащих ВС России и наложить на себя руки, рассказал солдат ВСУ. По его словам, перед отправкой на передовые позиции украинским военным внушали, что в плену их все равно убьют.

Сова добавил, что сослуживцы оставили его раненым на поле боя. Российские войска оказали ему первую помощь и эвакуировали с передовой, благодаря чему он выжил.

«Нас [на Украине] просто считают за мясо», — подчеркнул пленный.

С начала рейдов ВСУ в Курскую область в плен ВС России попали порядка 500 боевиков. Пленный украинский солдат Руслан Сычевский рассказал, что сдался специально, так как хотел увидеть под Курском проживающих там родственников — отца, сестру и двух братьев.