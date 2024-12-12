Итоги городского поэтического конкурса подведут в Химках 13 декабря

Гала-концерт конкурса поэзии «Я говорю» организуют в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Финалисты творческого фестиваля прочтут свои произведения под живое музыкальное сопровождение в окружении сотни свечей.

Конкурс «Я говорю» состоял из двух этапов. Участники сначала рассказали жюри о себе и отправили любимые стихотворения. Далее финалистам предстоит выступить с творческим номером на гала-концерте. Лучшим авторам и чтецам вручат памятные подарки, а победитель получит заветный кубок.

Проявить себя в поэтическом ремесле смогли не только профессионалы, но и любители. Участниками стали жители разных возрастов и профессий со всего округа.

Гала-концерт проведут 13 декабря в 17:00 по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект 2А.

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