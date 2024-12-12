Вечер памяти композитора Владимира Шаинского пройдет в Химках 13 декабря

Расскажет о жизни композитора — педагог теоретических дисциплин, лауреат премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» Антон Владимирович Клименков.

«Песни Шаинского воспитывают в детях чувство дружбы, доброты и любви к Родине. Его вклад в отечественную культуру стал примером того, как искусство может влиять на воспитание гражданских и нравственных ценностей», — рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Вечер памяти организуют 13 декабря в 15:00 по адресу: улица Чапаева, дом № 6. Мероприятие пройдет под эгидой патриотической программы «Успех в единстве поколений». Ее главная цель — воспитать у молодежи чувство любви к Родине и объяснить важность сохранения исторической памяти.

«Поддержание памяти о выдающихся личностях помогает воспитывать патриотизм, уважение к истории и культуре своей Родины. Это особенно актуально в условиях специальной военной операции, когда важно объединять общество вокруг общих ценностей и воспитывать в молодежи чувство национальной гордости и ответственности за будущее своей страны», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.