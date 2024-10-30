Юрист Воробьев напомнил, что банк может временно освободить от кредита при болезни и потере работы

Многие «новые» заемщики могут столкнуться с проблемами при выплате кредита из-за повешения ключевой ставки до 21%. Как действовать в подобных ситуациях, рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в беседе с Ura.ru.
Эксперт напомнил, что при форс-мажорных обстоятельствах банк способен временно освободить от кредитных обязательств. Речь идет о существенном снижении дохода, например, из-за потери работы или болезни.
Специалист посоветовал напрямую обращаться в финансовое учреждения для решения соответствующего вопроса. Порой организации соглашаются на сделку, даже если итоговая сумма выплат окажется ниже ожидаемой, подчеркнул юрист.
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