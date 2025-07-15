«Не стройте иллюзий». Раскрыты сроки поставки Украине систем Patriot
Писториус: на поставки Украине первых систем Patriot уйдут целые месяцы
Поставка Украине американских систем Patriot займет несколько месяцы. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщило агентство Reuters.
Немецкий министр обороны уточнил, что данное вооружение поставят Украине после достижения договоренностей с США об их закупке. Писториус добавил, что ей системы Patriot очень нужны.
«Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение», — подчеркнул он.
Писториус заявил об этом после встречи с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Он также отметил, что США и Германия пока решили не уточнять количество поставляемых систем, а также их комплектацию. При этом он оценил в один миллиард рублей стоимость одной батареи.
Ранее в Пентагоне отказались пояснить слова президента США Дональда Трампа, что конкретно передадут Украине — 17 батарей или 17 ракет Patriot.