«Не стройте иллюзий». Раскрыты сроки поставки Украине систем Patriot

Немецкий министр обороны уточнил, что данное вооружение поставят Украине после достижения договоренностей с США об их закупке. Писториус добавил, что ей системы Patriot очень нужны.

«Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение», — подчеркнул он.

Писториус заявил об этом после встречи с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Он также отметил, что США и Германия пока решили не уточнять количество поставляемых систем, а также их комплектацию. При этом он оценил в один миллиард рублей стоимость одной батареи.

Ранее в Пентагоне отказались пояснить слова президента США Дональда Трампа, что конкретно передадут Украине — 17 батарей или 17 ракет Patriot.