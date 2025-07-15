Украинская блогерша оправдала насилие над русскоговорящими детьми

Украинская блогерша Елена Мандзюк заявила, что ее дети могут избить русскоговорящих детей. Об этом она написала в соцсетях.

«Мои дети могут и избить другого ребенка, который говорит на русском языке. В чем проблема?» — заявила блогерша.

При этом Мандзюк использовала нецензурный аналог вместо глагола «избить» и оскорбительное выражение вместо слов «русский язык».

Она призналась подписчикам, что считает себя токсичным человеком и в целом плохо относится ко всему российскому, чем гордится. Мандзюк предложила дружить всем «токсикам», чтобы создать «свое токсичное сообщество».

Подписчики не оценили ее скандального признания, отметив, что разделение детей на русскоязычных и украиноязычных может привести к появлению агрессии еще с детских лет, что в итоге может закончится конфликтами.

Ранее в Киеве запретили говорить по-русски в магазинах, а до этого языковый скандал разразился в Одессе.