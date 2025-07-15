В Кремле оценили заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о возможной войне НАТО с Россией. Германия снова становится опасной, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, ему трудно поверить в то, что Писториус рассуждает о готовности убивать российских солдат. И добавил, что Германия становится все более опасной в последнее время.

Скандальное заявление Писториуса прозвучало в интервью Financial Times. При этом это были не первые его слова такого рода. Прошлой осенью он говорил о готовности немецких военных стать основной опорой сдерживания России в Европе.