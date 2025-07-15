RNS: во Франции заявили об угрозе крупной войны в Европе к 2030 году

Масштабный конфликт может возникнуть в Европе к 2030 году. В него могут быть вовлечены Франция и ее союзники, указали в «Стратегическом национальном обзоре» (RNS) страны за 2025 год.

«Мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе, в которую могут быть вовлечены Франция и ее европейские союзники», — отметили в документе.

В обзоре слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются более 80 раз. Аналитики утверждают, что якобы существует возможность «агрессии» со стороны России в отношении Европы в течение ближайших трех-пяти лет.

При этом во Франции считают, что речь якобы может идти о наступательных действиях российской армии в Молдавии или против стран НАТО. Аргументы в пользу этих утверждений в документе не привели.

Ранее сообщалось, что европейские страны из страха за свою безопасность увеличили расходы на оборонную сферу. По словам экспертов, вливание денег на нужды НАТО приведет к краху экономики.