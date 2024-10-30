Юрист Васьковская посоветовала не брать отпуск в январе и мае 2025 года

Юрист Анастасия Васьковская дала советы по выбору дат для отпуска в 2025 году. В данном вопросе необходимо ориентироваться на количество рабочих дней, отметила эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Она посоветовала не брать время на оплачиваемый отдых в январе, так как из-за Нового года в месяце довольно много выходных. Та же рекомендация касается и мая.
«Если мы посмотрим на производственный календарь 2025 года, мы можем увидеть, что именно в июле и октябре у нас 23 рабочих дня», — добавила эксперт.
По ее словам, лучше всего выбирать количество дней отпуска, кратное семи. Таким образом будут оплачиваться суббота и воскресенье.
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