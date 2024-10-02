Юрист Соловьев посоветовал блогерам выбирать законные схемы оптимизации деятельности

Правоохранители возбудили новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных, которые уже попадали под статью об уклонении от уплаты налогов. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он пояснил, что зачастую расследование подобных преступлений сопровождается выявлением новых фактов ухода от уплаты налогов.

«За первую схему <…> они (Чекалины — прим. ред.) уже ответили. Но наряду с этим, очевидно, была выбрана еще и схема, которая бы выводила в тень часть получаемой прибыли», — пояснил эксперт.

Соловьев посоветовал блогерам выбирать законные способы оптимизации деятельности. В противном случае «будьте готовы, что к вам придут», предупредил специалист.