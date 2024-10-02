Юрист Рыбакова: отгул за свой счет поможет сократить шестидневку в конце октября

Почетный юрист столицы Елена Рыбакова рассказала, как легально сократить шестидневную рабочую неделю. Такой период ждет россиян с 28 октября по 2 ноября, сообщила «Москва 24».

Эксперт предложила оформить отпуск или отгул без сохранения заработной платы. Однако о своем желании необходимо заблаговременно уведомить руководителя.

«В случае с отпуском за свой счет нужно заранее написать заявление на имя работодателя», — отметила Рыбакова.

Она также напомнила, что наниматель не имеет права отказать в предоставлении неоплачиваемого отдыха сотрудникам-пенсионерам и родителям двух и более детей.

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