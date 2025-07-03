Украинские боевики минировали в Курской области детские игрушки и шоколад

РИА «Новости»: в Курской области саперы нашли заминированные игрушки и сладости

Florian Kopp/imageBROKER.com
Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Подразделения Вооруженных сил Украины не гнушались минированием игрушек, сладостей и животных в Курской области. Командир инженерно-саперного взвода с позывным Эмиль рассказал о таких находках РИА «Новости».

После освобождения приграничья российские военные обнаружили заминированные пакеты, телефоны и аптечки. Под шифером на крышах домов лежали ловушки в виде завернутых в листья и заклеенных монтажной пеной боеприпасов.

Командир взвода рассказал также о нашпигованных минами тушках зайцев — боевики заменили взрывчаткой внутренние органы животных.

«Все минируют. <…> И игрушки минируют, и находили шоколадки заминированные. То есть вы ломаете шоколадку, и просто „отстегивает“ ту конечность, которой ломали», — сказал он.

Неразорвавшиеся боеприпасы находили на дорогах и садовых участках. «Известия» показали кропотливую работу 92-го саперного полка группировки войск «Север».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте