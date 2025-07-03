В России высказались о запрете Армении на ввоз мороженого

ГК «Ренна»: Армения пока еще не запретила ввоз эскимо «Коровка из Кореновки»

Фото: РИА «Новости»

«Фабрика настоящего мороженого», производящая мороженое «Коровка из Кореновки», заявила, что не получала официальных заключений от Армении относительно отгруженной партии эскимо. Об этом РБК Краснодар сообщили в пресс-службе компании.

ООО «Фабрика настоящего мороженого» входит в ГК «Ренна».

«Речь идет о партии мороженого „Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури“, произведенной 7 марта 2025 года. Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется», — уточнили в компании.

Представитель ГК «Ренна» также отметил, что перед отгрузкой продукции провели контроль качества. Никаких нарушений не выявили. Компания контактирует с армянскими коллегами и надзорными ведомствами, контролируя ситуацию.

Ранее появилась информация, что Армения временно запретила импорт партии мороженого «Коровка из Кореновки».

До этого в Армении спикер парламента Ален Симонян призывал отказаться от вещания российских телеканалов на территории республики.

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