В России высказались о запрете Армении на ввоз мороженого

ГК «Ренна»: Армения пока еще не запретила ввоз эскимо «Коровка из Кореновки»

«Фабрика настоящего мороженого», производящая мороженое «Коровка из Кореновки», заявила, что не получала официальных заключений от Армении относительно отгруженной партии эскимо. Об этом РБК Краснодар сообщили в пресс-службе компании.

ООО «Фабрика настоящего мороженого» входит в ГК «Ренна».

«Речь идет о партии мороженого „Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури“, произведенной 7 марта 2025 года. Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется», — уточнили в компании.

Представитель ГК «Ренна» также отметил, что перед отгрузкой продукции провели контроль качества. Никаких нарушений не выявили. Компания контактирует с армянскими коллегами и надзорными ведомствами, контролируя ситуацию.

Ранее появилась информация, что Армения временно запретила импорт партии мороженого «Коровка из Кореновки».

До этого в Армении спикер парламента Ален Симонян призывал отказаться от вещания российских телеканалов на территории республики.