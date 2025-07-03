Названы потери ВСУ за первое полугодие 2025 года

ТАСС: ВСУ потеряли за шесть месяцев 2025 года более 265 тысяч военных

Потери в рядах Вооруженных сил Украины за первую половину 2025 года составили 265 тысяч человек ранеными и убитыми. Такие данные опубликовал ТАСС.

Согласно еженедельным и суточным сводкам Минобороны, только в июне ВСУ лишились 45 тысяч солдат, а за пять прошлых месяцев — 222 тысяч.

В агентстве добавили, что украинская армия потеряла в ходе боев 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплекса и 69 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Также российские военнослужащие уничтожили почти четыре тысячи танков и других боевых бронемашин, а также более 6,7 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов. В этом списке оказались около восьми тысяч единиц военной автомобильной спецтехники и свыше 27 тысяч беспилотников.

Военный аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что ВСУ столкнулись с катастрофическими потерями в первой неделе 2025 года. Он назвал это худшим периодом для Украины за все время конфликта.