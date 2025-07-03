В Госдуме предложили сделать протезирование зубов бесплатным

Миронов предложил бесплатно протезировать зубы инвалидам и пенсионерам по ОМС

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением бесплатно протезировать зубы социально незащищенным россиянам. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Депутат отметил, что необходимо разработать изменения в федеральное законодательство, чтобы включить зубопротезирование в перечень видов медпомощи, оказываемой по полису ОМС. Или как вариант — в виде отдельной государственной соцгарантии.

Сейчас базовая программа обязательного медицинского страхования не предусматривает оказание такой услуги за счет средств федерального бюджета. Кроме того, зубопротезирование не финансируется за счет средств ОМС в качестве бесплатной медпомощи. Пока имеются только адресные соцпрограммы субъектов России или отдельные ведомственные решения.

Миронов напомнил, что стоматологическая ортопедия является важной частью полноценного медицинского обслуживания. От нее зависит качество жизни и трудоспособность граждан.

Сейчас же инвалиды, пенсионеры, многодетные родители и другие лица, не являющиеся региональными льготниками, сами оплачивают эти услуги.

«В условиях снижения реальных доходов и высокой инфляции на медицинские услуги делает доступ к зубопротезированию фактически недостижимым», — подчеркнул Миронов.

С начала года в Подмосковье реализуется программа бесплатного протезирования зубов.