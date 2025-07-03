В России предложили вернуть скидку на оплату штрафов за нарушения ПДД

Нилов: скидка в 50% на оплату штрафов за нарушение ПДД повысит их собираемость

В Госдуму внесли законопроект о возврате 50-процентной скидки при досрочной оплате административных штрафов за нарушение ПДД. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Внес законопроект, который предлагает вернуться к прежней, привычной системе 50% скидки — в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа», — написал парламентарий.

Нилов напомнил, что такая система в России действовала много лет, повышая «штрафную собираемость». Кроме того, это позволяло снижать судебную и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании штрафов.

С начала этого года размеры штрафов за нарушения ПДД увеличились, а вот скидка при этом вдвое снизилась. Нилов оценил это как давление на автомобилистов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий штрафовать перевозчиков до 30 тысяч рублей за опоздание общественного транспорта.