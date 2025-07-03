Стали известны новые детали подготовки теракта в «Крокусе»

РИА «Новости»: исполнители теракта в «Крокусе» планировали его с июня 2023 года

Устроившие стрельбу и поджог в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» террористы прошли обучение в Турции. Они готовили нападение с июня 2023 года, сообщило РИА «Новости» .

В распоряжение журналистов попали материалы уголовного дела. Из них следует, что Фаридуни Шамсидин*, Саидакрами Муродали Рачабализод*, Мухаммадсобир Файзов* и Далерджон Мирзоев* планировали теракт с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года. Они научились в Турции обращаться с оружием, отравляющими веществами, взрывными устройствами и прошли психологическую подготовку.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник», погибли более 140 человек, сообщили «Известия». Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 19 участников нападения и их сообщников. Еще двоих объявили в розыск за создание преступных ячеек.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.