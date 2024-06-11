Юрист Русяев: в случае ошибочного перевода денег стоит связаться с банком

Часто люди делают опечатки при вводе номера счета или карты, из-за чего деньги уходят другому человеку. В таких случаях первым делом необходимо связаться с банком, сообщил юрист Илья Русяев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, это можно сделать по горячей линии, онлайн-чату или лично в отделении. Если деньги еще не дошли до получателя, есть большая вероятность успешно отменить операцию и их вернуть.

Также в подобных ситуациях стоит попробовать связаться с получателем, объяснить ситуацию и попросить вернуть средства, отметил Русяев.