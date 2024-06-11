Юрист Рашина призвала работодателей создавать корпоративные детские сады

Юрист и директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина посоветовала работодателям обратить внимание на одну из практик, которая применялась в советский период. Речь идет о создании корпоративных детских садов, сообщило ИА НСН .

«Я думаю, что это вполне по силам работодателям, которые по объективным причинам не могут предоставить удаленную работу своим сотрудникам», — отметила эксперт.

По ее словам, государство не до конца выполняет обязанности по предоставлению места в учреждении. Юрист добавила, что сама устроила ребенка в детский сад после обращения в прокуратуру.