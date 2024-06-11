Юрист Рашина призвала информировать женщин с детьми о мерах господдержки через «Госуслуги»

Директор АНО «Мама в праве», юрист Виктория Рашина в разговоре с ИА НСН призвала российские власти дополнительно информировать женщин с детьми о мерах господдержки через «Госуслуги».

По ее словам, меры, которые оказываются женщинам с детьми, достаточно эффективны, однако не хватает информативности.

«Если в Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках вроде Новосибирска и Екатеринбурга есть центры занятости, которые работают эффективно, дополнительные центры „Моя работа“, то в отдаленных регионах женщины не везде знают о таких возможностях», — сказала Рашина.

Юрист также напомнила о предложении Счетной палаты внести изменения в Трудовой кодекс. Инициатива касается того, чтобы женщин с детьми могли переводить на гибкий график работы либо на удаленку.