Водителя могут оштрафовать за любые касания смартфона за рулем и помехи обзору. Об этом «Авторадио» сообщил автоюрист Антон Недзвецкий.

По его словам, нарушением считается любое действие с телефоном в руках во время движения: переписка, переключение музыки или настройка навигатора. Остановка на светофоре или в пробке не освобождает от ответственности, поскольку автомобиль формально продолжает движение. Безопасно говорить по телефону можно через громкую связь или гарнитуру, а навигатором пользоваться в держателе, не прикасаясь к экрану на ходу.

Отдельным нарушением юрист назвал установку гаджета так, что он закрывает обзор дороги. За это водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Недзвецкий подчеркнул, что камеры такое нарушение не распознают — наказать может только автоинспектор после личного осмотра машины.