Диалог с незнакомцем нужно немедленно прекратить, если он просит никому не рассказывать о легком заработке, уверяет в его законности или предлагает арендовать аккаунт. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

В ведомстве призвали сразу рассказывать о таких случаях родителям. Мошенники часто используют фразы «Никому не говори», «Легко заработать», «Это полностью законно, проверено» и «Нужна аренда/доступ к аккаунту».

Специалисты подчеркнули, что передача преступникам аккаунтов, номеров телефонов и кодов авторизации делает человека частью преступной цепочки.

Если незнакомцы предлагают якобы законный способ получить деньги, но требуют хранить все в тайне, это классическая уловка для вовлечения подростков, добавили в МВД.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с фальшивыми объявлениями о продаже игровых приставок.